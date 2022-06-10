McDonald's в Кемерове закрыл свои двери для посетителей

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В столице Кузбасса ресторан быстрого питания под брендом McDonald's приостановил свою работу.

Жители столицы Кузбасса обратили внимание, что рабочие в центре города приступили к демонтажу вывесок McDonald's с ресторана быстрого питания. Речь идет о точке общепита на проспекте Советском.


На фотографиях видно, что на дверях заведения появились объявления о временной приостановке работы. К слову, утром в пятницу, 10 июня, кемеровчане заметили, что возможность присесть для них тоже оказалась недоступна: скамейки со столиками у стен ресторана оказались замотаны пленкой.


Из текста объявления следует, что работа заведения возобновится "на следующей неделе", но, судя по всему, откроется под новым брендом.

Фото: VSE42.RU

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