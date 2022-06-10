Жители столицы Кузбасса обратили внимание, что рабочие в центре города приступили к демонтажу вывесок McDonald's с ресторана быстрого питания. Речь идет о точке общепита на проспекте Советском.

На фотографиях видно, что на дверях заведения появились объявления о временной приостановке работы. К слову, утром в пятницу, 10 июня, кемеровчане заметили, что возможность присесть для них тоже оказалась недоступна: скамейки со столиками у стен ресторана оказались замотаны пленкой.

Из текста объявления следует, что работа заведения возобновится "на следующей неделе", но, судя по всему, откроется под новым брендом.