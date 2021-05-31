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Май завершится теплом в Кузбассе

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Синоптики спрогнозировали потепление в Кемеровской области в последний день весны.

Минувшая ночь в шахтерском крае была уже теплее, чем предыдущие, около +8,+13°C, однако день ожидается еще более теплым.


Так, по информации Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 31 мая, в дневное время в Кузбассе ожидается повышение температуры воздуха до +22,+27°C. В некоторых районах может быть чуть прохладнее: +16,+21°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, переменная облачность, без дождей.


В областном центре ожидается +23,+25°C, также без осадков. Кроме того, специалисты предупредили о высоком уровне пожароопасности на территориях Юргинского, Березовского, Тяжинского, Промышленновского, Таштагольского районов.

Да!
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