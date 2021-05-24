Матвиенко призвала анализировать причины оттока населения из Кузбасса

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В ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости проанализировать актуальную для региона тему – отток населения.

По словам Матвиенко, важно дать анализ причинам, по которым происходит отток населения из Кемеровской области. Также следует понять, что делать, чтобы молодое поколение оставалось в регионе, рожало детей.


Спикер Совфеда отметила, что в последнее время в Кузбассе стремительно развиваются экономика и инфраструктура. Но, несмотря на это, проблема оттока населения остается актуальной, передает ТАСС.


Согласно статистике, по итогам 2020 года в Кемеровскую область приехали 60,4 тысячи человек, а уехали – 64,2 тысячи человек. Миграционная убыль составила 3,8 тысячи человек, что больше, чем годом ранее, примерно на 1,3 тысячи человек.


Напомним, ранее Матвиенко оценила развитие региона и пообещала помочь в реализации инициативы, связанной с ТОР в Кузбассе.

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