Матвиенко призвала анализировать причины оттока населения из Кузбасса

По словам Матвиенко, важно дать анализ причинам, по которым происходит отток населения из Кемеровской области. Также следует понять, что делать, чтобы молодое поколение оставалось в регионе, рожало детей.

Спикер Совфеда отметила, что в последнее время в Кузбассе стремительно развиваются экономика и инфраструктура. Но, несмотря на это, проблема оттока населения остается актуальной, передает ТАСС.

Согласно статистике, по итогам 2020 года в Кемеровскую область приехали 60,4 тысячи человек, а уехали – 64,2 тысячи человек. Миграционная убыль составила 3,8 тысячи человек, что больше, чем годом ранее, примерно на 1,3 тысячи человек.

Напомним, ранее Матвиенко оценила развитие региона и пообещала помочь в реализации инициативы, связанной с ТОР в Кузбассе.