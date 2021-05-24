Матвиенко пообещала помочь с продлением льгот по страховым взносам в Кузбассе

24 мая на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым Матвиенко сообщила о намерениях повлиять на принятие решения по поводу продления уплаты страховых взносов на льготных условиях. Глава региона выступил с просьбой помочь ускорить реализацию инициативы в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Кузбассе.

— Давайте мы подключимся. Очень важно, чтобы была преемственность решений. Инвесторы приходят, а ТОРы закрываются. Это неправильно, — сказала председатель совфеда, передает ТАСС.

Статус ТОР в шахтерском крае имеют четыре кузбасских города: Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк и Прокопьевск. Там работают более 50 резидентов, занимающиеся реализацией проектов с общей суммой инвестиций около 5,2 млрд рублей.

Также политик оценила позитивные тенденции в развитии региона: "перезапуск" экономики, социальной сферы, отметив, что работа идет также и в других отраслях.

Еще в марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что считает возможным продление деятельности ТОР, резиденты которых пользуются преимуществами, в частности льготами по страховым взносам.