Матвиенко оценила изменения в экономике и соцсфере Кузбасса

По словам Матвиенко, в Кемеровской области наблюдаются позитивные изменения. За последний год местным властям удалось перезапустить экономику и социальную сферу региона, считает спикер Совета Федерации.
– Очень радуют позитивные изменения, которые происходят. За последний год многое изменилось, перезапустили и экономику, и социальную сферу, даже атмосферу региона, – отметила Матвиенко, цитирует ТАСС.
Она рассказала, что президент России Владимир Путин также обращает внимание на развитие региона, социально-экономической сферы и экологические проблемы.
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