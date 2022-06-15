Матершинник за рулем автобуса шокировал пассажиров с детьми в Новокузнецке

Жалоба на поведение водителя общественного транспорта появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". По словам автора сообщения, с матершинником ей довелось встретиться еще 12 июня. Она указала, что зашла тогда в автобус №3, который следовал до Абышево, с ребенком и во время всего пути слушала из водительской кабинки матерную ругань.

Кроме того, автомобилист позволил себе пропустить одну из остановок и это несмотря на то, что некоторые пассажиры собирались на ней покинуть салон авто, а вот кнопка для подачи сигнала "стоп" водителю оказалась сломана.

– На замечания пассажиров, почему мимо, он начал посылать всех, высказываться нецензурной бранью и его не смущало, что в автобусе полно детей, прям рядом с ним стоял ребенок, – сокрушилась новокузнечанка.

Кроме того она указала, что в транспорте не работал кондиционер, что доставляло людям массу неудобств.

В ответ на жалобу администрация сайта сказала, что приняла сообщение в работу и направило специалистам. Результат проверки будет оглашен позднее.