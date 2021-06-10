Мать выбрасывавшего игрушки из окна ребенка попала под административное преследование в Новокузнецке

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Жительница южной столицы Кузбасса была привлечена к ответственности за опасные игры ее 3-летнего сына: мальчика на подоконнике открытого окна на шестом этаже заметили прохожие.

В Сети полицейские выявили информацию о том, что горожанка увидела малолетнего ребенка в окне на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Ермакова.


На место выехали инспекторы ПДН и осмотрели место. По итогам проверки было установлено, что 41-летняя мать ребенка, забравшегося на подоконник, уснула, а одно из окон квартиры оставила открытым, чем решил воспользоваться ее 3-летний сын – мальчик взобрался на подоконник и начал сбрасывать вниз игрушки.


По факту в отношении матери был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.


Напомним, что ранее мы сообщали, что залезший на подоконник юный новокузнечанин скидывал игрушки с 6 этажа.

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