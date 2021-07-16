Мать ушедшего погулять по разным дворам 6-летнего кемеровчанина объявили его пропавшим

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Жительница кузбасской столицы отпустила малолетнего ребенка поиграть во дворе, однако позже не смогла обнаружить его там. Женщина обратилась к силовикам.

На сообщение о бесследном исчезновении ребенка отреагировали росгвардейцы. Кемеровчанка пояснила правоохранителям, что до пропажи сын играл во дворе. Выяснив все приметы мальчика, силовики направились на поиски, передав информацию другим экипажам Росгвардии.


Мальчика нашли в одном из дворов города.

- В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы во дворе многоквартирного дома по улице Волгоградская обнаружили разыскиваемого ребенка в компании сверстника, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Силовики обеспечили безопасность детей и вызвали сотрудницу ПДН. На место она прибыла с матерью ребенка. Выяснилось, что он ушел с приятелем, который и позвал его на прогулку. Так им удалось пройтись по нескольким дворам, пока их не заметили правоохранители.

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