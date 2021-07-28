Мать студента новокузнецкого техникума попала под уголовную статью из-за желания помочь сыну

Правоохранителям в ходе расследования уголовного дела удалось установить, что пошла на преступление 44-летняя горожанка, чтобы помочь сыну - студенту одного из техникумов Новокузнецка - с получением допуска к государственной итоговой аттестации. Для этого же она в мае прошлого года встретилась с заведующей одного из отделений учебного заведения и сумела договориться с ней о том, чтобы она помогла ребенку горожанки получить удовлетворительные оценки. За "услуги" женщина предложила преподавательнице деньги.

- <…> обвиняемая, заблуждаясь в возможностях заведующей, перевела ей 20,5 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

О деятельности преподавателя прознали полицейские. Были организованы оперативные мероприятия, материалы собранные по итогам которых правоохранители направили в следственные органы. Заведующая стала фигуранткой уголовного дела, которое уже было передано на разбирательства в суд.

Мать студента также попала под уголовное преследование: в ее отношении было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). К текущему моменту расследование по нему закончено. Материалы были аналогично переданы в суд.