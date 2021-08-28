Мать сдала полицейским осквернившего памятник ВОВ в Белове сына-матершинника

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Полицейские задержали вандалов, которые разрисовали нецензурной бранью памятник погибшим в ВОВ в Белове. Об этом редакции AVOKADO сообщили правоохранители.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности вандалов в Белове оказалось, что вандалами-матершинниками оказались двое школьников.


Памятник ВОВ расписали бранью и рисунком мужского полового органа 13-летний и 10-летний приятели. При этом младшего из нарушителей в отдел к стражам закона привела мама, которая посчитала, что за свой поступок сын должен понести наказание.

- Полицейские выяснили, что школьник вместе со своим 13-летним знакомы вечером гулял на площади, где ради забавы они нанесли на мемориал памяти непристойные надписи и изображения, - прокомментировали редакции AVOKADO в ГУ МВД по Кемеровской области.

В связи с тем, что юные вандалы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело будет прекращено. Однако в отношении родителей несовершеннолетних полицейские составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Для принятия решения собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.

Да!
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