Мать из Новокузнецка пойдет под суд из-за состояния пятерых ее детей

Выяснилось, что с декабря 2019 года жительница Новокузнецка не занималась воспитанием своих пятерых детей. В результате все они попали в детский дом, причем их состояние оценили как крайне неухоженное: они были голодными, страдали от простудных заболеваний, почти не разговаривали и не контактировали с людьми.

Один из детей уже после адаптации признался, что мать не пускала его в школу, чтобы он присматривал за младшими братьями и сестрами. При этом у них дома не было ни еды, ни одежды.

В результате по решению суда женщина была лишена родительских прав. После проверки прокуратуры в отношении новокузнечанки также было возбуждено уголовное дело по статье ("Ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем"). Расследование продолжается, передает прокуратура Кузбасса.