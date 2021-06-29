Мать из Новокузнецка пойдет под суд из-за состояния пятерых ее детей

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В южной столице Кузбасса по результатам прокурорской проверки местная жительница стала фигурантом уголовного дела за неисполнение родительских обязанностей.

Выяснилось, что с декабря 2019 года жительница Новокузнецка не занималась воспитанием своих пятерых детей. В результате все они попали в детский дом, причем их состояние оценили как крайне неухоженное: они были голодными, страдали от простудных заболеваний, почти не разговаривали и не контактировали с людьми.


Один из детей уже после адаптации признался, что мать не пускала его в школу, чтобы он присматривал за младшими братьями и сестрами. При этом у них дома не было ни еды, ни одежды.


В результате по решению суда женщина была лишена родительских прав. После проверки прокуратуры в отношении новокузнечанки также было возбуждено уголовное дело по статье ("Ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем"). Расследование продолжается, передает прокуратура Кузбасса.

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