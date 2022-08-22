Мать и сын погибли от отравления угарным газом в Кузбассе

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Глава города в Кемеровской области сообщил о гибели женщины и ее сына.

Накануне, 21 августа, двое прокопчан погибли в частном доме. Смерть произошла от отравления угарным газом. Об этом сегодня сообщил глава города Максим Шкарабейников.

‒ Предварительно установлено ‒ мать и взрослый сын накануне топили печь, ‒ отметил чиновник в своем telegram-канале.

Мэр призвал горожан быть предельно осторожными и соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании печей и электропроводки. Шкарабейников отметил, что в жилище необходимо регулярно чистить дымоход, а также убирать пролитую водой золу в безопасное место. Также глава Прокопьевска призвал помнить об угарном газе при просушке овощехранилища.

‒ Следует открыть двери настежь, чтобы помещение проветрилось минимум 5 минут. Далее нужно поджечь бумагу и бросить ее в погреб, либо на веревке медленно опустить в него зажженную свечу: если огонь погас, значит, в помещении не хватает кислорода, ‒ рассказал мэр.

Также Шкарабейников напомнил, что при возникновении ЧС следует незамедлительно обращаться в городскую ЕДДС по телефону: 61-10-26.

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