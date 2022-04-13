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Мать двоих детей сгорела заживо в кузбасском поселке

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Стали известны подробности ночного пожара в кузбасском поселке. Оказалось, что в нем погибла мать двоих несовершеннолетних детей.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, в воскресенье, 10 апреля, в 1:55 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в поселке Перехляй Крапивинского округа. К прибытию на место первого пожарного подразделения открытым пламенем горела крыша дома, а также веранда и пристройка.


В результате в одной из квартир дома на двух хозяев произошло обрушение обрешетки кровли, полностью обгорели стены. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. В тушении принимали участие 17 борцов с огнем.


Стоит отметить, в Сети появилась информация, что в доме заживо сгорела мать двоих детей.

– Сгорел наш дом. Этот страшный пожар уничтожил абсолютно все и жизнь нашей мамы. Мы просим помощи от всех неравнодушных, кто сколько сможет, мы остались без жилья и со страшной душевной травмой, – рассказала 15-летняя дочь погибшей.

В свою очередь в кузбасском СУ СКР информацию о смертельном инциденте в Перехляе не подтвердили.

Фото: Инцидент | ЧП Ленинск-Кузнецкий / Полысаево"

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