Массовый сбой в движении троллейбусов произошел в Кемерове

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Кемеровчане сообщили о недостаточном количестве общественного транспорта на привычных маршрутках. Сотрудники УЕЗТУ и КЭТК прокомментировали жалобы горожан.

Жители Кемерова заметили, что троллейбусы начали ходить с достаточно продолжительными задержками. Данная ситуация наблюдалась еще в начале текущей недели. Сотрудники УЕЗТУ объяснили, что часть электротранспорта не вышла на маршрут из-за проверок, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции. Специалисты КЭТК отметили, что из-за новых правил не было возможности быстро провести осмотр транспортных средств. Согласно измененным требованиям, необходимо выполнение фотосъемки с привязкой по геотегу к пункту осмотра. Однако подогнать троллейбусы в эти пункты не представлялось возможным.

– На протяжении нескольких дней часть троллейбусных рейсов фактически не была выполнена. Предварительно установлено, что причина – в техническом осмотре троллейбусного парка, который общественный транспорт обязан проходить дважды в год, – сообщает VSE42 со ссылкой на сотрудников транспортной компании.

Специалисты отметили, что техосмотр троллейбусов будет проведен в течение недели. Кроме того, предприятие не получит бюджетные субсидии за неоказанные горожанам услуги.

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