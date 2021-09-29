Массовый конфликт с участием таксистов произошел у кемеровского бара

В городе Кемерово силовики прибыли на сигнал "тревога" к одному из местных кафе, у стен которого назревал массовый конфликт между таксистами и тремя пассажирами. Отмечается, что местные жители вызвали машину, что бы добраться до заведения. Однако во время пути один из мужчин спровоцировал ссору с водителем, а после разбил дверное стекло в автомобиле кулаком и направился в бар.

– К месту происшествия приехали коллеги потерпевшего и стали выяснять отношения с гражданами. Для прекращения конфликта работник пункта общественного питания нажал кнопку экстренного вызова экипажа Росгвардии, – прокомментировали в ведомстве.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего стражи порядка задержали 31-летнего пьяного агрессора. Для дальнейших разбирательств он передан сотрудникам органов внутренних дел.