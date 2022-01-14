Массовые жалобы снова обрушились на проблемный кемеровский парк

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Кемеровчане возмутились состоянием Комсомольского парка и пожаловались на то, что испытывают стыд за "безвкусную" территорию в городе.

Вид Комсомольского парка вновь стал поводом для массовых возмущений кемеровчан. По мнению жителей областного центра, территория для досуга находится в "плачевном состоянии", из-за чего людям не приятно ее посещать.

– Он не используется на благо людей, он неуютный, безвкусный, навевает дух 90-х годов. Стыдно для областного города, – выразила мнение горожанка.

Также интернет-пользователи раскритиковали парк Победы, где несколько лет назад рабочие спилили деревья под предлогом облагораживания участка, однако, с наступлением 2022 года ситуация не изменилась и все, по мнению комментаторов, вновь зарастает дикими кустарниками.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кемеровчане получили ответ властей после многочисленных жалоб на плохое состояние Комсомольского парка.

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