Массовые задержания прошли ночью в Кузбассе

0
Фото:  

Более 300 человек за ночь попались кузбасским заступникам закона, которые проверяли темные улицы области на наличие правонарушителей.

Силовики в Кемеровской области провели операцию "Ночь – Район", в которой приняли участие

сотрудники полиции, росгвардейцы, казаки и дружинники. В общей сложности обстановку в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах проверяли почти 3 000 человек.

– Результатом проведенной работы стало пресечение около 2000 различных административных правонарушений (более 1000 – по линии безопасности дорожного движения), задержание 334 граждан, в том числе 93 подозреваемых в совершении преступлений, – пояснили в ГУ МВД.

По итогу мероприятия стражи закона изъяли у нарушителей порядка 17 единиц оружия и более килограмма наркотиков. С проверками оперативники нагрянули в 400 мест продажи алкоголя, где конфисковали из оборота было более 29 000 литров подозрительных напитков.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24839

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined