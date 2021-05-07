Массовые задержания прошли ночью в Кузбассе

Силовики в Кемеровской области провели операцию "Ночь – Район", в которой приняли участие

сотрудники полиции, росгвардейцы, казаки и дружинники. В общей сложности обстановку в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах проверяли почти 3 000 человек.

– Результатом проведенной работы стало пресечение около 2000 различных административных правонарушений (более 1000 – по линии безопасности дорожного движения), задержание 334 граждан, в том числе 93 подозреваемых в совершении преступлений, – пояснили в ГУ МВД.

По итогу мероприятия стражи закона изъяли у нарушителей порядка 17 единиц оружия и более килограмма наркотиков. С проверками оперативники нагрянули в 400 мест продажи алкоголя, где конфисковали из оборота было более 29 000 литров подозрительных напитков.