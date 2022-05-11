Массовые рейды ГИБДД пройдут в Кемерове

В среду, 11 мая, в городе Кемерово пройдут рейды ГИБДД, целью которых будет выявление нарушителей: стражи порядка проверят, правильно ли автомобилисты перевозят детей.

– Подобные меры обусловлены безответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте, – сообщили сайту AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Кузбассовцам напоминают, что автокресло нужно детям до 12 лет на переднем месте и до семи лет на заднем. За игнорирование правил полагается штраф 3 000 рублей.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не рисковать детскими жизнями, а также соблюдать скоростной режим, чтобы суметь вовремя предотвратить печальные последствия ДТП.