Массовые рейды ГИБДД пройдут в Кемерове

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Сегодня в кузбасской столице начнутся массовые проверки водителей. Автомобилисты, у которых найдут нарушения, попадут под штраф.

В среду, 11 мая, в городе Кемерово пройдут рейды ГИБДД, целью которых будет выявление нарушителей: стражи порядка проверят, правильно ли автомобилисты перевозят детей.

– Подобные меры обусловлены безответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте, – сообщили сайту AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Кузбассовцам напоминают, что автокресло нужно детям до 12 лет на переднем месте и до семи лет на заднем. За игнорирование правил полагается штраф 3 000 рублей.


В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не рисковать детскими жизнями, а также соблюдать скоростной режим, чтобы суметь вовремя предотвратить печальные последствия ДТП.

Да!
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