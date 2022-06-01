Массовые проверки водителей с детьми начались на кемеровских улицах

По данным кемеровских стражей закона, сегодня в День защиты детей, 1 июня, на территории города проводятся проверки водителей по перевозке несовершеннолетних пассажиров. Плановые мероприятия организованы в разных районах столицы области.

– Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, – отметили в ГИБДД.

За пренебрежение правилами перевозки детей водителей ждет административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.