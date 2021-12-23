Массовые проверки водителей пройдут в Кемерове 24 декабря

0
Фото:  

Сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы предупредили о рейдах по выявлению нарушителей.

Завтра, 24 декабря, в разных районах Кемерова будут проводиться проверки автолюбителей. Правоохранители будут выявлять нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Согласно ПДД, водитель должен использовать специальное автокресло для перевозки детей до 12 лет спереди и до семи лет сзади.

"Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей", ‒ сообщают сотрудники кемеровской Госавтоинспекции.

Правоохранители также призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим, чтобы предотвратить ДТП и обезопасить детские жизни.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32062

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined