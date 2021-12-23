Массовые проверки водителей пройдут в Кемерове 24 декабря

Завтра, 24 декабря, в разных районах Кемерова будут проводиться проверки автолюбителей. Правоохранители будут выявлять нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Согласно ПДД, водитель должен использовать специальное автокресло для перевозки детей до 12 лет спереди и до семи лет сзади.

"Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей", ‒ сообщают сотрудники кемеровской Госавтоинспекции.

Правоохранители также призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим, чтобы предотвратить ДТП и обезопасить детские жизни.