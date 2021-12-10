Массовые проверки водителей пройдут в Кемерове 10 декабря

Согласно официальной информации, сегодня, 10 декабря, будут проведены плановые проверки по перевозке детей в автотранспорте. Работа будет вестись в разных районах города Кемерово.

– Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении, – сообщили в городской ГИБДД.

Нарушители данных правил будут привлечены к административной ответственности, а именно к штрафу в размере 3 000 рублей. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не пренебрегать безопасностью детей и следить за соблюдением скоростного режима.