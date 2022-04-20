Массовые проверки водителей пройдут в Кемерове

Сегодня в среду, 20 апреля, в Кемерове будет проводится профилактическая акция, целью которой является создание безопасных условий для перевозки детей, сообщили в городском управлении ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что перевозка детей до семи лет осуществляется исключительно в детском кресле. Пассажиров от 7 до 12 можно перевозить на переднем сиденье, пристегивая их с помощью автокресел или бустеров. За данное нарушение автомобилист может быть оштрафован на сумму до трех тысяч рублей.