Массовые проверки водителей продлятся в Кемерове до конца августа

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ОГИБДД по городу Кемерова сообщил о начале массовых проверок автолюбителей на соблюдение ПДД. Мероприятия продлятся до конца месяца.

Как сообщили в ГИБДД, с 26 по 31 августа в рамках акции "Встречная полоса" сотрудники ДПС будут патрулировать места в городе Кемерово, где часто происходят аварии из-за выезда водителей на встречную полосу и неправильного обгона. Во время рейдов сотрудники полиции займутся предупреждением опасного вождения и профилактической работой безопасности дорожного движения.


По словам, Врио заместителя начальника ОГИБДД Кемерова Дмитрия Ложкина, за семь месяцев текущего года в городе произошло 20 аварий из-за нарушений правил обгона. В результате травмы получили 40 человек, еще двое - скончались.

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