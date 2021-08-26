Массовые проверки водителей продлятся в Кемерове до конца августа

Как сообщили в ГИБДД, с 26 по 31 августа в рамках акции "Встречная полоса" сотрудники ДПС будут патрулировать места в городе Кемерово, где часто происходят аварии из-за выезда водителей на встречную полосу и неправильного обгона. Во время рейдов сотрудники полиции займутся предупреждением опасного вождения и профилактической работой безопасности дорожного движения.

По словам, Врио заместителя начальника ОГИБДД Кемерова Дмитрия Ложкина, за семь месяцев текущего года в городе произошло 20 аварий из-за нарушений правил обгона. В результате травмы получили 40 человек, еще двое - скончались.