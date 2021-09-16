Массовые проверки водителей начнутся в Кемерове

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Правоохранители в ближайшие дни усилят работу по выявлению нарушителей среди автомобилистов с пассажирами-детьми в кузбасской столице.

В Кемерове в ближайшее время будут проведены проверки, целью которых является создание безопасных условий для перевозки детей, сообщили в местном управлении ГИБДД. В течение этого времени инспекторы будут устраивать рейды по установлению недобросовестных водителей.

– Инспекторы ГИБДД будут проверять соблюдение автомобилистами требований Правил дорожного движения, в том числе касающихся перевозки детей в салоне автомобилей, – рассказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что при перевозке пассажиров от 7 до 11 лет на переднем сиденье они должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. Провоз детей этого возраста на заднем сиденье допускается в случае, несовершеннолетние зафиксированы штатным ремнем безопасности.

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