Массовые проверки водителей начнутся в Кемерове

В Кемерове в ближайшее время будут проведены проверки, целью которых является создание безопасных условий для перевозки детей, сообщили в местном управлении ГИБДД. В течение этого времени инспекторы будут устраивать рейды по установлению недобросовестных водителей.

– Инспекторы ГИБДД будут проверять соблюдение автомобилистами требований Правил дорожного движения, в том числе касающихся перевозки детей в салоне автомобилей, – рассказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что при перевозке пассажиров от 7 до 11 лет на переднем сиденье они должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. Провоз детей этого возраста на заднем сиденье допускается в случае, несовершеннолетние зафиксированы штатным ремнем безопасности.