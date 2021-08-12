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Массовые проверки водителей начнутся на кемеровских дорогах

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Правоохранители проведут рейд в рамках которого оценят, как взрослые осуществляют перевозку детей-пассажиров на транспорте по улицам Кемерова.

Как сообщили в кемеровском ОГИБДД, в течение предстоящей пятницы, 13 августа, инспекторы будут уделять особое внимание автомобилистам с детьми и проверять соблюдение ими правил перевозки несовершеннолетних.

Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей, – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что, согласно ПДД, дети до 7 лет должны перевозиться только в специальных автокреслах на задних сидениях. Детей с 7 лет до 12 можно перевозить на переднем сиденье.

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