Массовые проверки водителей начнутся на кемеровских дорогах

Как сообщили в кемеровском ОГИБДД, в течение предстоящей пятницы, 13 августа, инспекторы будут уделять особое внимание автомобилистам с детьми и проверять соблюдение ими правил перевозки несовершеннолетних.

– Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей, – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что, согласно ПДД, дети до 7 лет должны перевозиться только в специальных автокреслах на задних сидениях. Детей с 7 лет до 12 можно перевозить на переднем сиденье.