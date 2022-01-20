Массовые проверки кемеровских водителей пройдут 21 января

Согласно информации ОГИБДД Кемерова, в пятницу, 21 января, в разных районах города пройдут проверки водителей. Правоохранители будут выявлять нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

Согласно требованиям ПДД, автолюбители обязаны использовать автокресло при перевозке детей в салоне машины: возрастом до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сидении. Нарушителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать не только правила перевозки детей, но и скоростной режим.