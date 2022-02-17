Массовые проверки автолюбителей пройдут в Кемерове

Плановые проверки по перевозке детей-пассажиров пройдут в понедельник, 21 февраля, во всех районах города. Меры обусловлены не всегда ответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте.

– <...> дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, – напомнили в кемеровской ГИБДД.

Отмечается, что на заднем сидении допускается использование штатных ремней безопасности. Наказание за правонарушение предусматривает штраф в размере 3 000 рублей.