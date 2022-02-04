Массовые проверки автолюбителей пройдут в Кемерове

Плановые проверки по перевозке детей-пассажиров пройдут в пятницу, 4 февраля, во всех районах города. Меры обусловлены не всегда ответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте.

– Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении, – напомнили в кемеровской ГИБДД.

Отмечается, что на заднем сидении допускается использование штатных ремней безопасности. Наказание за правонарушение предусматривает штраф в размере 3 000 рублей.