Массовые проверки автолюбителей пройдут в Кемерове

Правоохранители проверят соблюдение водителями правил по перевозке детей-пассажиров в разных районах города Кемерово. Подобные меры приняты в связи с "не всегда ответственным" отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте.

Стоит отметить, что несовершеннолетних до семи лет можно перевозить в машине только с использованием автомобильного кресла. Что касается пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет, то на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. Провоз детей этого возраста на заднем сиденье допускается с использованием штатных ремней безопасности, уточнили в ГИБДД.

За нарушение правил перевозки детей предусматривает штраф в размере трех тысяч рублей.