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Массовые отключения электричества начнутся в кузбасском городе

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Жители Прокопьевска на несколько часов лишатся электроэнергии уже сегодня в пятницу, 11 февраля.

Плановое отключение электричества в связи с ремонтом на сетях затронет прокопчан, проживающих по следующим адресам:

  • с 13:00 до 15:00 – ул.Артема, 13,17-35; ул.Пролетарская, 5,6-34; ул.Рудничная, 12,9-70; ул.Селиванова, 9,8-14; ул.Труда 118/А;
  • с 13:00 до 15:30 – гаражи от ТП-599 (ул.Петренко);
  • с 13:00 до 16:00 – ул.Жолтовского, 7,11,12/1,12/2; ул.2-я Строительная, 48-54/А; ул.Айвазовского, 2-36; ул.Горловская, 22; ул.Грекова, 1-62; ул.Карпинского, 1-20; ул.Крамского, 1-22; ул.Левитана, 1-16; ул.Перовской, 1-19; ул.Репина, 2-32; ул.Рудакова, 1-40; ул.Судженская, 7-16; ул.Целинная, 1-40.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города снова лишатся света из-за ремонта.

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