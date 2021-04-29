Массовые ограничения из-за COVID-19 продлятся в Кузбассе до лета

Ограничения для обеспечения массовой безопасности при высоком распространении инфекции COVID-19 продлены в Кемеровской области до конца весны. Об этом стало известно из распоряжения губернатора, которое появилось в открытом доступе в четверг, 29 апреля.

– Продлить по 31.05.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в документе.

Отмечается, что масочный режим задержится в шахтерском крае до лета.

Ранее редакция Avokado сообщала, что более 10 тысяч человек заразились ОРВИ за неделю в Кузбассе.