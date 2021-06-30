Массовые мероприятия в Кузбассе будут проходить с измерением температуры и 50% заполняемостью залов

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, все требования к массовым торжествам, порядок их проведения, а также сами мероприятия согласованы с региональным управлением Роспотребнадзора.

По словам представителя Минздрава Кузбасса, такие события в области проводятся с соблюдением социальной дистанции. Что касается закрытых помещений, то по действующим нормам их заполняемость не должна превышать 50 человек, для кинозалов или театров - 50%.

Помимо этого, соблюдаться должны и остальные противоэпидемические требования, такие как дезинфицирующая обработка рук, температурный, а также масочный режимы. Об этом Елена Зеленина сообщила в правительственном Telegram-канале.

Напомним, ранее власти разрешили проведение массовых мероприятий, приуроченных празднованию 300-летия Кузбасса. В тоже время губернатор области подписал распоряжение о продлении ограничений, связанных с распространением коронавируса в регионе.