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Массовые мероприятия в Кузбассе будут проходить с измерением температуры и 50% заполняемостью залов

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Власти Кемеровской области определили порядок проведения массовых мероприятий в условиях нестабильной ситуации с коронавирусом.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, все требования к массовым торжествам, порядок их проведения, а также сами мероприятия согласованы с региональным управлением Роспотребнадзора.


По словам представителя Минздрава Кузбасса, такие события в области проводятся с соблюдением социальной дистанции. Что касается закрытых помещений, то по действующим нормам их заполняемость не должна превышать 50 человек, для кинозалов или театров - 50%.


Помимо этого, соблюдаться должны и остальные противоэпидемические требования, такие как дезинфицирующая обработка рук, температурный, а также масочный режимы. Об этом Елена Зеленина сообщила в правительственном Telegram-канале.


Напомним, ранее власти разрешили проведение массовых мероприятий, приуроченных празднованию 300-летия Кузбасса. В тоже время губернатор области подписал распоряжение о продлении ограничений, связанных с распространением коронавируса в регионе.

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