Массовое отключение света состоится в Прокопьевске

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В кузбасском городе часть пользователей останутся без электроэнергии, что связано с ремонтными работами.

В предстоящий понедельник, 27 июня, в городе Прокопьевск будет отключено электричество. Обесточивание продлится всего несколько часов. Отмечается, что это связано с проведением ремонтных работ и затронет следующие адреса:

  • с 08:30 до 14:00 - ул. 2-я Серова, 35-60; ул. С.Разина, 29-102; ул. Серова, 24-72;
  • с 10:00 до 16:00 - ул. Проектная, 98-123; ул. Чинакала, 2-25;
  • с 13:30 до 15:30 - ул. Гайдара, 9,10,11,13,14,15.

Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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