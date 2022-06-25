Массовое отключение света состоится в Прокопьевске

В предстоящий понедельник, 27 июня, в городе Прокопьевск будет отключено электричество. Обесточивание продлится всего несколько часов. Отмечается, что это связано с проведением ремонтных работ и затронет следующие адреса:
- с 08:30 до 14:00 - ул. 2-я Серова, 35-60; ул. С.Разина, 29-102; ул. Серова, 24-72;
- с 10:00 до 16:00 - ул. Проектная, 98-123; ул. Чинакала, 2-25;
- с 13:30 до 15:30 - ул. Гайдара, 9,10,11,13,14,15.
Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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