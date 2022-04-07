Массовое отключение света пройдет в домах жителей кузбасского города

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В одном из городов Кузбасса на время перестанут подавать электроэнергию. Специалисты назвали адреса, которые затронет запланированное отключение.

Отмечается, что прокопчане временно лишатся света сегодня в среду, 7 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Без электричества останутся следующие территории:

  • с 08:30 до 12:00 - ул. Гражданская, 1-26; ул. Проектная, 3-65; ул. Ясная Поляна, 2-48; ул. Бардина, 14; ул. Боксерная, 3-56; ул. Земельная, 1-38; ул. Каширская, 49; ул. Отрадная, 1-31; ул. Труженников, 1-50; ул. Угловая, 1-6; ул. Широкая, 1,4;
  • ул. 2-я Карьерная, 1-34;
  • с 08:30 до 16:30 - ул. 2-я Ангарская, 27-36; ул. Ангарская, 26-39; ул. Балашовская, 1-45; ул. Боткина, 1-34; ул. О. Дундича, 13-18: гаражи от ТП-470;
  • с 09:00 до 17:00 - пер. Городской, 16,1-30; ул. Городская, 2-24; ул. Горная, 36-51;
  • с 13:00 до 17:00 - ул. Бардина, 1-25; ул. Гурьевская, 1,5,11,13,6-29; ул. Каширская, 8-44; ул. Тихвинская, 1,6-35; пер. Гурьевский, 5,6; ул. Угловая, 8; ул. Читинская, 6; ул. Винницкая, 2-37; ул. Владимирская, 1; ул. Калужская, 4,6; ул. Канская, 16,18,25; ул. Равноправия, 46.

Данные составлены по сообщению диспетчера местной Энергосети, передает Прокопьевск.ру.

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