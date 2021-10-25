Массовое отключение света ожидает жителей кузбасского города

В городе Белово ожидаются перерывы в снабжении электроэнергией в период с 25 по 29 октября.

Сообщается, что 25 октября с 8:30 до 18:00 света не будет по следующим адресам:

пгт Новый Городок: ул. Сиреневая, 1-5, 6-12; 2-я Молодежная, 2-18; Космонавтов, 2-12, 1-15; Алтайская, 1-25; Строительная, 6-32; Комсомольская, 2-46а, 1-11, 29-37; Новгородская; Ольшанская, 22; Кузнецкая, 8, 10.

Центральный район: ул. Макарова, 31-61, 28/1; Верещагина, 60, 62, 32-36, 23-35; Маковского, 2-40, 1-39; Галушкина, 36-42, 33-41; Целинная, 30-50, 29-49; Бардина, 31-51, 30-54; Курчатова, 40-50, 29-47; Кулибина, 38.

⁣пгт. Бачатский: ул. Комсомольская, 19.

Во вторник, 26 октября, электроэнергии не будет с 8:30 до 12:00 в ⁣пгт Бачатский: ул. Родниковая; Яблоневая, 16-34; Лысогорская, 18-34; Молодежная, 32-48.

С 8:30 до 18:00 свет отключат в ⁣Центральном районе: ул. Халтурина, 2а-12; Овощная, 2-20, 1-5а.

⁣мкрн Чертинский: ул. Лермонтова, 25; Гвардейская, 26-30, 25-29; Кошевого, 14-42, 11-39; Западная, 31-41; Добролюбова, 26-28; Краснодонцев; 1-я Каменская; 1-я, 2-я, 3-я Высокая; 1, 2, 3, 4, 5-я Рудничная; Аграрная, 2-52, 5-47; Южная, 2-8, 1, 1а, 2а, 3, 7-21, 25; Физкультурная, 6-44, 1а-43; Волжская, 12-62, 15-53; Энтузиастов, 7-47, 8-52; Омская, 1-51, 4-56; Енисейская, 2-46, 1-67; Крестьянская, 4-20, 1-27; Клубная, 13-39; Лермонтова, 1-9, 2-10; Баженова, 1-9, 2-12; Лесная, 1-23, 4-26; Фестивальная, 1-23, 2-28; Трубная, 1-27, 4-26; Январская, 1-31, 2-36; Тупиковая, 1-15.

⁣мкрн 8 Марта: ул. Титова, 4-24, 3-9.

На следующий день, 27 октября, отключение планируется с 8:30 до 18:00 в мкрн 8 Марта: ул. 1 Боевая, 34-42, 37, 39; 1 Рыбалко, 3-31, 2-28; Крылова, 2-12а, 26а, 3-13; Титова, 2.

⁣пгт Бачатский: ул. Комсомольская, 19.

На тот же период времени подачу электроэнергии прекратят 28 октября по адресам: Центральный район: ул. Макарова, 15-29, 16-26; Циолковского, 26-38, 21-39; Верещагина, 18-30, 17, 21; Донская, 16; Путепроводная, 8-16; Партизанская, 89; пер. Пожарный, 4-8, 3-15; Переездный, 11-17, 10-28; Железнодорожный, 7-27.

⁣пгт Новый Городок: ул. Ермака, 1, 1а, 3, 2, 6, 10; Пржевальского, 7-15, 28-36; Репина, 1-35, 2-78; Глинки, 15-19а.

⁣мкрн Чертинский: ул. Краснодонцев; 1 Каменская; 1-я, 2-я, 3-я Высокая; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Рудничная; Добролюбова, 25-29, 26-28; Лермонтова, 25; Гвардейская, 26-30, 25-29; Кошевого, 14-42, 11-39; Западная, 31-41, сообщают в пресс-службе администрации города Белово.

В пятницу, 29 октября, с 8:30 до 18:00 света лишатся жители домов Центрального района: ул. Октябрьская, 109-117; Гоголя, 1-7, 2-8; К. Маркса, 109-127, 127б, 126-136; Советская, 120-142а; Железнодорожная, 1-5, 2-10; Ленина, 1б; пер. Линейный, 12-20; Почтовый, 15; гаражи ул. Щетинкина.

⁣мкрн Чертинский: ул. Володарского, 4-116, 11-123; Буровая, 57, 59; Калинина; Буровая; Наклонная, 2-56, 1-55; Володарского; 1 Телеут, 2-44, 11, 33, 37, 47-53; 2, 3, 4, 5, 6, 7-й Телеут.

⁣мкрн Старо-Белово: ул. Пушкина, 32-96, 51-139; 1 Нагорная, 2, 2д; 2 Нагорная, 28-42.

Отмечается, что перерывы в подаче электроэнергии связаны с плановыми работами на электросетях.