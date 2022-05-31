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Массовое отключение электроэнергии запланировано в кузбасском городе

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Во вторник, 31 мая, некоторые жители Прокопьевска на несколько часов лишатся электроэнергии.

Сегодня во вторник, 31 мая, некоторые прокопчане останутся без электричества, сообщил диспетчер городской Энергосети. Отмечается, что обесточивание произойдет на время ремонтных работ и затронет граждан, проживающих в домах по адресам:

  • с 08:30 до 16:30 - ул. Бакинская, 13-25; ул. Бобруйская, 3-42; ул. Кавказская, 19,21,30,5-28; ул. Товарищеская, 10-22; ул. Урожайная, 17; ул. Цикличная, 22,24,26,28; ул. Профсоюзная, 24,25;
  • с 09:00 до 11:00 - пр-кт Гагарина, 16;
  • с 09:00 до 12:00 - ул. Гастелло, 1-28; ул. Гидростроевская, 1-8; ул. Дмитрова, 1-52; ул. Жуковского, 1-54; ул. Лихачева, 1-19; ул. Макарова, 1-19; ул. Малышева, 15-31; ул. Мечникова, 3-18; ул. Нестерова, 1-48; ул. Пржевальского, 1-59; ул. Туркменская, 4-8;
  • с 09:00 до 16:30 - СНТ"Курортное, 1-165; ул. Парковая, 280,280/А,282,18/А,278-287;
  • с 13:00 до 15:00 - ул. Ноградская, 9.
Да!
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