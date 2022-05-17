Массовое отключение электричества произойдет в кузбасском городе

Сегодня во вторник, 17 мая, некоторые прокопчане не несколько часов лишатся электроэнергии. По данным диспетчера местной Энергосети, перебои возникнут из-за проведения ремонтных работ. Под отключения попали следующие адреса:
- с 09:00 до 12:00 - ул. 2-я Березовская, 1-44; ул. Березовская, 2-74; пер. Березовский, 3-7; ул. Конева, 1-78,78/А; ул. Нигреева, 1-66; ул. Орловская, 5-18; ул. Троицкая, 2; пер. Троицкий, 26;
- ул. 2-я Дюжева, 9-27; ул. Дюжева, 1-30; ул. Никифорова, 2-14;
- ул. Каменная, 1-37,55/А; пер. Каменный, 53/А-68/А; ул. Н.Каменная, 1-24;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Институтская, 35,37,39; ул. Березовская, 1; пер. Институтский, 13-19; ул. Студенческая, 44, 25-42;
- с 13:00 до 16:30 - ул. Союзная, 65,65/А,67,69,71,73.
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