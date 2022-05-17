Массовое отключение электричества произойдет в кузбасском городе

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Электроэнергия на время исчезнет из домов прокопчан. Однако, плановое обесточивание затронет далеко не всех граждан.

Сегодня во вторник, 17 мая, некоторые прокопчане не несколько часов лишатся электроэнергии. По данным диспетчера местной Энергосети, перебои возникнут из-за проведения ремонтных работ. Под отключения попали следующие адреса:

  • с 09:00 до 12:00 - ул. 2-я Березовская, 1-44; ул. Березовская, 2-74; пер. Березовский, 3-7; ул. Конева, 1-78,78/А; ул. Нигреева, 1-66; ул. Орловская, 5-18; ул. Троицкая, 2; пер. Троицкий, 26;
  • ул. 2-я Дюжева, 9-27; ул. Дюжева, 1-30; ул. Никифорова, 2-14;
  • ул. Каменная, 1-37,55/А; пер. Каменный, 53/А-68/А; ул. Н.Каменная, 1-24;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. Институтская, 35,37,39; ул. Березовская, 1; пер. Институтский, 13-19; ул. Студенческая, 44, 25-42;
  • с 13:00 до 16:30 - ул. Союзная, 65,65/А,67,69,71,73.
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