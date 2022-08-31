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Массовое ДТП заблокировало движение трамваев в Кемерове

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Сегодня вечером в Кемерове произошла массовая автоавария, которая полностью парализовала движение трамваев на Южном.

В среду, 31 августа, около 18:30 по местному времени в районе ул. Автозаводская на трамвайных путях произошло массовое ДТП. Об аварии на Южном редакции AVOKADO сообщил постоянный читатель. Собеседник добавил, что по меньшей мере столкнулись четыре автомобиля. Движение пассажирских вагонов оказалось невозможным.

Приезжал реанемобиль, вроде без пострадавших. Многие пассажиры покинули трамвай и продолжили путь пешком, – озвучил подробности кемеровчанин.

К слову, в скором времени общественный электротранспорт все-таки продолжил свое движение. По словам мужчины, трамваи поехали спустя всего 10-15 минут. Подробности и причины, которые привели к столкновению сразу нескольких машин, уточняются.

Фото: Avokado

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