Массовое ДТП спровоцировало дорожный затор в Кемерове

Сегодня, 26 ноября, примерно в 11:40 на пересечении проспекта Шахтеров с 1-м переулком Волкова в Кемерове произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Кадры с последствиями аварии появились в социальной сети. Из слов очевидцев следует, что микроавтобус влетел сзади в легковой автомобиль, а в саму "ГАЗель" врезался пассажирский автобус.

Информация об обстоятельствах инцидента и наличии пострадавших уточняется. Как следует из информации сервиса "Яндекс.Карты", на месте столкновения образовался затор, который сохраняется на момент публикации новости.