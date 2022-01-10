Массовое ДТП с участием автобуса произошло на кузбасской трассе

Накануне в социальных сетях появился видеозапись, на которую попали последствия серьезного ДТП на трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. На кадрах видны несколько разбитых легковых автомобилей и автобус, а также сотрудники Госавтоинспекции. Подробности произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел 9 января на 13 километре автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Водитель автомобиля "Toyota RAV-4", совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части без цели ее перехода. После этого он столкнулся с остановившемся рядом автобусом и легковым автомобилем. Пострадавшая была госпитализирована и направлена на стационарное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призывают участников движения быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования дорожных Правил.

Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала, а также избегать резких маневров.