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Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло у остановки в Новокузнецке

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На юге Кузбасса произошло столкновение общественного транспорта с двумя иномарками, о чем очевидцы рассказали на просторах Сети.

В Сети сегодня появилась информация, что в южной столице Кузбасса в районе остановки "Краеведческий музей" произошло тройное ДТП, участниками которого стали пассажирский автобус и две легковушки. Судя по кадрам, в результате аварии одна из машин лишилась своего бампера. Информации о пострадавших или травмированных нет.


В кузбасской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнала о подобном происшествии в ведомстве нет.


Ранее сообщалось, что кузбасская пенсионерка серьезно пострадала в ДТП со сбежавшим водителем.

Видео: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

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