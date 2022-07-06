Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло у остановки в Новокузнецке

В Сети сегодня появилась информация, что в южной столице Кузбасса в районе остановки "Краеведческий музей" произошло тройное ДТП, участниками которого стали пассажирский автобус и две легковушки. Судя по кадрам, в результате аварии одна из машин лишилась своего бампера. Информации о пострадавших или травмированных нет.

В кузбасской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнала о подобном происшествии в ведомстве нет.

Ранее сообщалось, что кузбасская пенсионерка серьезно пострадала в ДТП со сбежавшим водителем.