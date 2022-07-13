Массовое ДТП с грузовиками преградило проезд по кузбасской трассе

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На одной из кузбасских автодорог проезжую часть не поделили три грузовика, что обернулось серьезными материальными последствиями, а также привело к мощному затору.

В Сети появилось видео с последствиями жесткого ДТП, которое, как уточнили корреспонденту AVOKADO в областной ГИБДД, произошло вчера 12 июля в 16:00 на 123 км автодороги Кемерово-Новокузнецк. Судя по опубликованному видео, в результате столкновения с "КамАЗ" грузовик получил критический урон и практически полностью преградил проезжую часть, из-за чего на дороге образовалась серьезная пробка.


Предварительно установлено, что водитель машины "ГАЗ" двигался со стороны Новокузнецка в направлении города Кемерово, но при езде не учел дистанцию и боковой интервал. Как итог: он влетел в "КамАЗ", который в попутном направлении выполнял дорожные работы. Кроме того, повреждения получил и автомобиль "МАН". Отмечается, что последний прибегнул к экстренному торможению и повредил передний борт полуприцепа.


Несмотря на серьезные последствия от столкновения, никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Фото: telegram / @nvkz_dtp

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