Массовое ДТП произошло в кузбасском городе

Накануне в социальных сетях появились кадры с поврежденными вследствие массового ДТП автомобилями. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в Юрге, в районе ферросплавного завода. Несмотря на серьезные повреждения машин и наличие на месте происшествия автомобилей экстренных служб, по предварительным данным обошлось без жертв.

– Все живы, – заявил автор публикации.

По словам оператора, в ДТП участвовало не менее четырех автомобилей.

Ранее похожая массовая авария произошла рядом с ферросплавным заводом в Новокузнецке.