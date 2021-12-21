Массовое ДТП произошло в час пик на кемеровском перекрестке

Массовое ДТП с участием автомобилей Nissan, Toyota и Toyota Ipsum случилось в Кемерове на пересечении улиц Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев сегодня, 21 декабря, около 7:45 по местному времени. По словам очевидцев, из-за происшествия движение машин на указанном участке оказалось значительно затруднено.
– Сотрудники ГИБДД приезжали на место убедиться, что участники ДТП убрали автомобили с проезжей части. Участники самостоятельно прибыли в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, – сообщили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что многокилометровые пробки парализовали движение в Кемерове.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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