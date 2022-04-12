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Массовое ДТП произошло в час пик на кемеровском мосту

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Несколько автомобилей столкнулись на Кузнецком мосту в кузбасской столице.

Сегодня, 12 апреля, на Кузнецом мосту в Кемерове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили горожане.

– Две рядом – Hyundai Creta и Ford Mondeo, а третья – Opel Astra. Третья стоит примерно в 15 метрах от них, – рассказала кемеровчанка сайту VSE42.Ru.

Кроме того, некоторыми деталями произошедшего с журналистом AVOKADO поделился постоянный читатель.

– Движение было немного затруднено. Утро, все ехали на работу с Рудничного, приходилось объезжать, – сообщил горожанин корреспонденту AVOKADO.

Журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы узнать подробности инцидента. Правоохранители рассказали, что ДТП с участием трех транспортных средств произошло в 8:05 по направлению к проспекту Советскому. Пострадавших нет, причинен только материальный ущерб. Сейчас все обстоятельства выясняются.

Фото: VSE42.Ru

Да!
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