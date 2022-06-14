В Сети интернет-пользователи сообщили о ДТП, которое произошло на трассе в районе новокузнецкого села. Судя по кадрам, столкнулись по меньшей мере несколько автомобилей. Наибольшие повреждения можно заметить у белой легковушки: у машины оказалось полностью разбит передний бампер.
– На повороте к селу Ильинка, – уточнил автор.
При этом в комментариях под постом некоторые подписчики сообщества во "ВКонтакте" указали, что якобы этот поворот "знаменит опасностью" в среде автомобилистов своей высокой аварийностью.
За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где оперативно представить ответ на запрос не смогли.
ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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