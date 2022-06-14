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Массовое ДТП произошло на "опасном" повороте у кузбасского села

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Фото:  

В Кемеровской области несколько автомобилей попали в аварию на участке дороги у жилого поселения.

В Сети интернет-пользователи сообщили о ДТП, которое произошло на трассе в районе новокузнецкого села. Судя по кадрам, столкнулись по меньшей мере несколько автомобилей. Наибольшие повреждения можно заметить у белой легковушки: у машины оказалось полностью разбит передний бампер.

На повороте к селу Ильинка, уточнил автор.

При этом в комментариях под постом некоторые подписчики сообщества во "ВКонтакте" указали, что якобы этот поворот "знаменит опасностью" в среде автомобилистов своей высокой аварийностью.


За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где оперативно представить ответ на запрос не смогли.

ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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