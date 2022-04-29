Массовое ДТП произошло на окутанной дымом от пожаров кузбасской трассе

Сразу шесть машин попали в ДТП утром в пятницу, 29 апреля, на восьмом километре автодороги Белово – Гурьевск – Салаир в Беловском районе

– Предварительно установлено, что в условиях недостаточной видимости из-за горящей недалеко от проезжей части травы произошли два ДТП: в одном случае участниками аварии стали четыре автомобиля, в другом – два, – сказали в ГУ МВД Кузбасса.

Отмечается, что водители и пассажиры не пострадали, однако причинен существенный материальный ущерб. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасный проезд участка.

К слову, в Сети появились кадры с места происшествия. По данным очевидцев, трасса окутана дымом, из-за чего видимость на некоторых территориях существенно снижена. Судя по кадрам, мощный пожар охватил поля вдоль дороги.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе из-за дыма от горящей травы.