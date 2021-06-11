Массовое ДТП произошло на Кузнецком мосту в Кемерове

Согласно данным правоохранителей, вечером 10 июня по Кузнецкому мосту в сторону Логового шоссе двигался автомобиль Mazda, за рулем которого находилась девушка. В какой-то момент она не справилась с управлением и столкнулась с попутной машиной Nissan. В это время позади них ехала еще одна иномарка, водитель которой попытался избежать столкновения с попавшим в ДТП транспортом и резко затормозил, получив удар сзади от машины ВАЗ, не выдержавшей дистанцию.

В результате инцидента пострадала пассажирка автомобиля Nissan. С места аварии ее доставили в больницу. Кроме того, протокол об административном правонарушении был составлен в отношении водителя Mazda: у девушки наблюдались признаки опьянения, однако от медосведетельствования она отказалась.