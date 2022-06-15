Массовое ДТП произошло на кемеровской дороге

В среду, 15 июня, в кузбасской столице произошло массовое ДТП, о чем очевидцы происшествия сообщили в Сети. Из текста публикации следует, что участниками аварии стали сразу три машины.

– ДТП из трех машин на Рубиновая-Тухачевского, – отметил интернет-пользователь.

Судя по опубликованным кадрам, из-за происшествия на обозначенном участке дороги возник небольшой автомобильный затор, поскольку транспортные средства столкнулись "паровозиком" посреди проезжей части.

В комментариях местные жители сообщили, что там якобы "снова не работает светофор". Информации о погибших или пострадавших не поступало. В кемеровской ГИБДД оперативно получить комментарий по случившемуся не удалось.