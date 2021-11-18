Массовая задержка рейсов произошла в кемеровском аэропорту

Утром в четверг, 18 ноября, в кемеровской воздушной гавани возникли проблемы с несколькими рейсами, сообщили в справочной аэропорта. Поспособствовала этому непогода, в том числе сильный снегопад.

– Несколько рейсов "Кемерово-Москва" не смогли вовремя покинуть аэропорт. Все рейсы задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями, – уточнил собеседник интернет-журналу AVOKADO.

В среднем задержка для пассажиров составила более часа.

По данным онлайн-табло, в 9:40 по местному времени началась посадка в самолет "Кемерово-Москва", который держит курс в аэропорт Внуково. Согласно расписанию, вылет был запланирован на 7:55.