Массовая задержка рейсов произошла в кемеровском аэропорту

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Сразу несколько самолетов задержались в кемеровском аэропорту имени А.А. Леонова из-за мощного снегопада. Подробности корреспонденту AVOKADO сообщили в воздушной гавани.

Утром в четверг, 18 ноября, в кемеровской воздушной гавани возникли проблемы с несколькими рейсами, сообщили в справочной аэропорта. Поспособствовала этому непогода, в том числе сильный снегопад.

– Несколько рейсов "Кемерово-Москва" не смогли вовремя покинуть аэропорт. Все рейсы задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями, – уточнил собеседник интернет-журналу AVOKADO.

В среднем задержка для пассажиров составила более часа.


По данным онлайн-табло, в 9:40 по местному времени началась посадка в самолет "Кемерово-Москва", который держит курс в аэропорт Внуково. Согласно расписанию, вылет был запланирован на 7:55.

Да!
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